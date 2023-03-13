Yeni Azerbaycan Partisi heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a ziyaret

AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyarette konuşan Yıldırım, "iki devlet bir millet"in kardeşleri olarak zor günlerde bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin sesini ilk duyan, yardıma ilk koşan ülkelerden birisinin Azerbaycan olduğunu belirten Yıldırım, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve sizler sağ olun. Bu yardımlaşma Azerbaycan ve Türkiye arasında ilk defa olan bir şey değil. Asırlardan beri böyle bir kardeşlik tesis ettik." dedi.

En son Karabağ Zaferi'nde de aynı dayanışmanın yaşandığını dile getiren Yıldırım, "Rahmetli Haydar Aliyev boşa söylememiş, 'Biz iki devletiz bir milletiz.' Bu özelliğimiz de acılarda, sevinçlerde ortaya koyduğumuz davranışlardan anlaşılıyor." diye konuştu.

Havaalanı açılışı için bulundukları Azerbaycan'da Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken ciddi bir trafik kazası geçirdiklerini hatırlatan Yıldırım, kaza sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yakından ilgi gösterdiğini dile getirdi, teşekkür etti.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov da Yıldırım'ı şiddetli bir kazadan sonra sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye halkının depremler dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Budaqov, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bugün AK Parti'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, müzakerelerde bulunduklarını ifade eden Budaqov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerini kabul ettiğini ve ona Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in selamını ilettiklerini anlattı.

Seçim dolayısıyla yoğun bir gündem bulunduğunu dile getiren Budaqov, AK Parti'nin bu sınavdan da galip çıkacağına inandıklarını belirtti.