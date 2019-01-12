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Yeni BM Suriye Temsilcisi, Türkiye ve Rusya'nın İdlib kararından memnun

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de istikrarı sürdürme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğu belirtildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de istikrarı sürdürme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin yeni Suriye Temsilcisi Norveçli diplomat Pedersen'in, Suriye'de barışçı bir çözüm için tüm ilgili taraflarla istişareler yürüttüğünü ve dün de Uluslararası Suriye Destek Grubu ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Suriye'de Rukban, İdlib ve ülkenin kuzey doğusundaki insani duruma odaklanıldığını ifade eden Dujarric, Pedersen'in, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de istikrarı sürdürme konusundaki kararlılıklarından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dujarric, Deyrizor iline bağlı Heccin ilçesinde çatışmaların tekrar başlamasıyla artan sivil kayıplar ve çok sayıda yerinden edilmenin de endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Son 6 ayda çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle 25 bin kişinin göçe zorlandığını kaydeden Dujarric, Heccin'de yaklaşık 2 bin kişinin kaldığının tahmin edildiğini ve DEAŞ kontrolündeki bölgelerde mahsur kalan sivillerin durumundan son derece endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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