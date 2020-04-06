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Yeni doğan torunlarını görmek isteyen çiftin imdadına bekçiler yetişti

Antalya'da farklı bir şehirde dünyaya gelen torunlarının yanına gidemeyen çifte, bekçiler sürpriz yaptı. Bekçiler, aileyi görüntülü arayarak çiftin torunlarını görmesini sağladı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:25
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112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kandemir çifti, korona virüs tedbirleri kapsamında Aksaray’da dünyaya gelen torunlarını görmeye gidemediğini ve mümkünse telefondan görüntülü görüşmek istedikerini dile getirdi. Çiftin isteğinin yerine getirilmesi için bekçiler belirtilen adrese yönlendirildi. Kendi telefonlarından yaşlı çiftin çocuklarını arayan bekçiler, daha sonra telefonu tekrar Kandemir çiftine verdi. Karşılarında yeni dünyaya gelen torunlarını gören Kandemir ailesi büyük mutluluk yaşadı. Cep telefonuna sarılan ve gözlerini telefondan ayırmayan çiftten yaşlı kadının, bekçiye seslenerek, "Amcası bak o da el sallıyor’ sözleri ise herkesi duygulandırdı.

Oluşan bu güzel tabloyu ise Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Siz #Evdekalın diğer tüm ihtiyaçlarız için biz buradayız” yazısıyla paylaştı.

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