Yeni doğmuş kız bebeği bir evin kapısına bıraktılar

Karacaören köyünde yaşayan bir kişi, gece saatlerinde evinin ziline basılması üzerine kapıya çıktı. Yeni doğmuş kız bebekle karşılaşan evin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bebeği, Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Solunum sıkıntısı çektiği belirlenen bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.