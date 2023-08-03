Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Alınan karara göre Genelkurmay Başkanlığına 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Peki Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

METİN GÜRAK GENEL KURMAY BAŞKANI OLDU!



Yüksek Askeri Şura kararı ile 30.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Alınan kararlar doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karara göre; Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak atandı. Metin Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

Metin Gürak 20.08.1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu.

Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu.

Gürak, 2006'da tuğgenerallik, 2010'da tümgenerallik, 2015'te korgenarallik rütbesine terfi etti Ardından 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi.



2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında vefat etti.

İki çocuk ve bir torun sahibi olan Metin Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

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