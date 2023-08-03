İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9778
  • EURO
    29,5428
  • ALTIN
    1678.55
  • BIST100
    7265.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir? Metin Gürak kaç yaşında, nereli?
Güncel

Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir? Metin Gürak kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak oldu. Peki Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

3 Ağustos 2023 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir? Metin Gürak kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Alınan karara göre Genelkurmay Başkanlığına 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Peki Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

METİN GÜRAK GENEL KURMAY BAŞKANI OLDU!

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Alınan kararlar doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karara göre; Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak atandı. Metin Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

Metin Gürak 20.08.1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu.

Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu.

Gürak, 2006'da tuğgenerallik, 2010'da tümgenerallik, 2015'te korgenarallik rütbesine terfi etti Ardından 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında vefat etti.

İki çocuk ve bir torun sahibi olan Metin Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi! İşte 2023 YAŞ kararları
  • metin gürak
  • yeni genelkurmay başkanı
  • kimdir
  • yaş kararları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.