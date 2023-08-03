Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman 2023? YAŞ kararları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ve toplantıda alınacak kararlar gündemin takip edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısında; Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim, Generallerin terfi ve atama dosyaları ile albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması gibi konular ele alınacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile ilgili detaylar

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI NE ZAMAN 2023?



YAŞ toplantısı, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısına; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

Yüksek Askeri Şura kararlarının ele alınacağı 2023 YAŞ toplantısının 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 12.00'da yapılması bekleniyor.

YAŞ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Toplantıda ele alınacak olan; Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları gibi konularla ilgili Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

GENELKURMAY BAŞKANI BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.