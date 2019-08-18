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Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir İLK 11'LER

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

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İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…

 

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