Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir İLK 11'LER
Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
İLK 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba
KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
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