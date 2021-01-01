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  • Yeni yılın ilk gününde Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya haberine tepki yağıyor
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Yeni yılın ilk gününde Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya haberine tepki yağıyor

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşetle çıktı. Gazete, '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetinin altına sıraladığı listeye Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da ekledi.

01 Ocak 2021 Cuma 12:13 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 12:13
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Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük tepki toplayan bir manşete imza atı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detayında bir skandal yer aldı.

SÖZCÜ'YE GÖRE AYASOFYA'NIN AÇILMASI FELAKET

Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felaketlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi. 

Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, Müslüman aleminde büyük bir sevince neden olurken, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.

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