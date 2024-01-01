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Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yeni yılın ilk haftasında yağış etkili olacak. Yağışın bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.

1 Ocak 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak?
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Yurdun büyük bölümünde etkili olan güneşli ve açık hava yeni yılın ilk günlerinde yerini yağışa bırakıyor. Batı bölgelerde başlayacak yağışlar, hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise yine mevsim normalleri üzerinde olacak.

Beklenen kar gelmedi, sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak, yeni yılın ilk gününden itibaren yağışlı hava geliyor.

Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağış, bazı bölgelerde kuvvetli olacak. Yağışlı sistem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında hafta boyunca devam edecek.

Bugün Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağış bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ve üç büyük il.. Ankara'da salı gününe kadar yağış beklenmiyor, sıcaklık 12 derece civarında... İstanbul'da bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Salı günü ise aralıklı sağanak geçişleri var.

İzmir'de ise hafta ortasına kadar aralıklarla sağanak etkili olacak.

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