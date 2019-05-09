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Yenilenen İstanbul seçiminde aynı seçmen listesi kullanılacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oyunu kullanacak.

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YSK'nin kararının ardından seçmen listeleri, yenilenecek seçimde hangi işlemlerin tekrarlanacağı, seçime hangi partilerin katılacağı, askerden dönenlerin oy verip veremeyeceği konuları gündeme geldi.

YSK'nin ilgili kararlarına göre, yeniden yapılacak seçim, öncekinin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler, bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

- 23 HAZİRAN'DA, 18 YAŞINA GİRENLER OY KULLANAMAYACAK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Listede, ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

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