Yer altından çekilen kaçak elektrik hattı yangına neden oldu: 13 aboneye yasal işlem

Dicle Elektrik şirketinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dağkapı Mahallesi'nde yer altı şebekesine ait kablolara entegre edilen kaçak elektrik hattından kaynaklanan yangın çıktı.

Kısa sürede elektrik sayaçlarının bulunduğu panoya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen ve güvenlik amacıyla bölgenin elektriğini kesen Dicle Elektrik saha ekipleri, yaptıkları incelemede yangına sebep olan yer altı elektrik hattına kaçak bağlantılar yapıldığını tespit etti.

Yanan elektrik panosunun bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazıda ise, yer altı elektrik kablosuna kesici aletlerle zarar verildiği ve bu şekilde yakındaki bazı konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği ortaya çıktı.

Olay yerinde gerekli onarımları yapan ekipler, panoların ve sayaçların değiştirilmesi için çalışma başlattı. Mahallenin elektrik ihtiyacının kesintisiz devam edebilmesi için alternatif hatlar devreye alındı.

Bölgenin kesintisiz enerji tedarikini tehdit eden bu tür kaçak çalışmaların aynı zamanda milli servetin de kayıt dışı olarak harcanmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, kamu hizmeti sağlayan bir şirket oldukları, bunun gereği olarak kamu kaynaklarının korunması adına bölgede elektrik hırsızlığına müsaade etmeyecekleri belirtildi.



Bölgede yer altı kaçak kablo tespit cihazı ile inceleme yapan Dicle Elektrik ekibinin, yakındaki 13 abonenin yer altı kablosundan kaçak bağlantı yaparak kayıt dışı elektrik kullandığını tespit ettiği aktarıldı.



Açıklamada, ekiplerin şebekeye ciddi biçimde zarar veren kaçak bağlantıları iptal ettiği ve kaçak elektrik kullandığı belirlenen aboneler hakkında yasal işlem başlattığı da bildirildi.