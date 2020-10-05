İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7592
  • EURO
    9,1144
  • ALTIN
    471.862
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: Diyarbakır! Yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı
Güncel

Yer: Diyarbakır! Yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 07:57 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 08:13
ABONE OL

Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.