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Yer: İstanbul! ''Fikret Zikret G. Hocaefendi'' ismiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı

Kendini 'Fikret Zikret G. Hocaefendi' olarak tanıtan zanlı, 'kısmet açma', 'ayrılan çiftleri barıştırma', 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:06
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Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gençosman Mahallesi'nde kendisini "Fikret Zikret G. Hocaefendi" olarak tanıtan bir kişinin para karşılığında "hastalık tedavisi", "ayrılan çiftleri barıştırma", "büyü bozma", "kısmet açma" bahanesiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis kendisini müşteri olarak tanıtıp şüpheliden randevu aldı.

Ekipler, 3 Nisan 18.00 sıralarında müşteri olarak gittikleri evde 200 lira ödedikleri şüpheli Fikret G'yi (61) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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