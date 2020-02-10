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Yer: Van! Hayatta kalmak için kendilerini ihbar ettiler

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

10.02.2020  01:18 - Güncelleme: 10.02.2020  01:19

Karayollarındaki kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölünü kullanan göçmen kaçakçıları yine bir faciaya neden oluyordu. Vanın kırsaldaki sahillerinden aldıkları yabancı uyruklu 49 kaçak göçmeni Tekneye bindirerek Bitlisin Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkan tekne, Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesinin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak kaçak göçmenleri indirdi. Donma tehlikesi geçiren çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak kurtarılmaları için yardım istedi. Bunun üzerine de hemen harekete geçildi.

KURTARMA OPERASYONU 5 SAAT SÜRDÜ

Gevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesine bağlı Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. Ve göçmenleri kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Deveboynu yarım adasından alınan 49 kaçak göçmen Gevaş ilçesindeki iskeleye getirildi. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de çalışmaları takip etti.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ İSKELEDE HAZIR BEKLEDİ

Kaçak göçmenler için Gevaş İskelesinde de yoğun bir hazırlık yapıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sahilde hazır bekledi. Teknenin sahile yaklaşması ile birlikte de donma tehlikesi geçirdikleri için ayakta durmakta zorluk çeken kaçak göçmenlere yardım edilerek ambulanslara alındı. Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, soğuk havadan 15 kişinin etkilendiğini, olay yerine de toplam 4 adet 112 ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans ve 2 adet UMKE görevlendirildiğini bildirdi.

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