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Yer: Zonguldak! Silahla oynarken annesini vurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç kız bakmak için eline aldığı silahla annesini yanlışlıkla sırtından vurarak yaraladı.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kızın elinde bulunan tabancanın yanlışlıkla ateş etmesi sonucu, anne S.C. (39) sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

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