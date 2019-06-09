28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki mücevheri alıp kayıplara karıştı

Başkent'te, tadilata gönderilmek üzere kilitli poşete konulup kuryeye teslim edilen ancak kilitli poşetin açılmasıyla yere düşen 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alan genç kayıplara karıştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Ankara’nın en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu firmasında çalışan kadın personel, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği bakıma göndermek için kilitli poşete koyup kuryeye teslim etti. O sırada kilitli poşetin açılmasıyla elmas bileklik kaldırıma düştü. Durumun fark edilmemesi üzerine yola çıkan kurye, ürünlerini incelerken kendisine verilen elmas bilekliği bulamadı ve kuyumcuya geri döndü. Durumu firma sahiplerine bildiren kurye, elmas bilekliğin kilitli poşetin içinde olmadığını ifade etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen firma yetkilileri, elmas bilekliğin kuryeye teslim edildiği sırada kilitli poşetin açılmasıyla kaldırıma düştüğünü ve olay yerinden geçen bir gencin de elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karıştığını gördü.
 
Görüntülerin incelenmesinin ardından polise giderek ifade veren firma yetkilisi Ahmet Balaban, yerden 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği alarak kayıplara karışan kişi hakkında şikayetçi oldu. 
 
Firma yetkilisi Balaban, yaşanan olayı şöyle anlattı:
 
“Tadilata girmek üzere bir adet elmas bilekliğimiz kurye arkadaşımıza teslim edilirken poşetten farkında olmadan yere düşüyor. Elmas bileklik elimizde olmadığından dolayı kamera kayıtlarını inceledik ve genç bir arkadaşın bilekliği yerden eğilip aldığını gördük. Caddede bulunan diğer mağazalardaki kamera kayıtları izleyerek, şahsın Bentderesi istikametine gittiğini tespit ettik. Polise şikayette bulunduk.” 
 
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karışan şahsı arama çalışmalarını başlattı.

Bakan Soylu: Koç´un özel uçaklarıyla saltanat sürüyorsun

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sıcak bölgede kritik gelişme

Sıcak bölgede kritik gelişme

İşgal planına ABD'den destek

İşgal planına ABD'den destek

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Emekliye eşit zam

Emekliye eşit zam

Emekliye ek zam geliyor!

Emekliye ek zam geliyor!

Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü!

Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA