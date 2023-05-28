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Yerel seçim ne zaman yapılacak? 2024 yerel seçim (Belediye seçimleri) hangi tarihte yapılacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesinin ardından yerel seçim tarihi gündene geldi. Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, sandıklar açılmasıyla birlikte belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Peki Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 yerel seçim (Belediye seçimleri) hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

28 Mayıs 2023 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Yerel seçim ne zaman yapılacak? 2024 yerel seçim (Belediye seçimleri) hangi tarihte yapılacak?
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Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı konusu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçerek seçimde galip gelen isim oldu. Peki 2024 yerel seçim (Belediye seçimleri) ne zaman yapılacak yapılacak? İşte yerel seçimlerin yapılacağı tarih

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediye seçimleri olarak da bilinen yerel seçimler 5 senede bir yapılır.

Yerel seçimler son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması planlanıyor.

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Bir sonraki belediye seçimleri 31.03.2024 Pazar günü yapılacak.

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