Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen ancak 'desteklemek zorunda bırakılan' İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmıyor.

Yaşadıkları hezimetin ardından CHP'den alınan 15 milletvekilini 'hayatımın en büyük hatası' şeklinde tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimler için daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan muhalefet partileri arasında başlayan tartışmalar devam ederken İYİ Parti'den yerel seçimlere yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gazete Duvar'ın sorularını cevaplayan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, bir ittifak arayışında olmadıklarını söyledi.

"İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu" diyen Vural, sözlerine şöyle devam etti:

Yerel seçimlerin özellikleri vardır, özelliklere göre bakılır, değerlendirir, yapılır. Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Yerel seçimlere ilişkin nasıl karar verilecek, onu partimiz değerlendirecek.

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin, 'Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz.' demişti.

'İŞBİRLİĞİ HUSUSUNDA BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

Daha önce ittifak konusuyla ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söylemişti. Zorlu, "Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TABANIMIZ CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta daha önce yaptığı açıklamada, parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu söylemişti.

"KENDİ ADAYIMIZLA GİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel de yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.