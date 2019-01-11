Yerel yönetimlere poşet kullanımının azaltılması için genelge gönderildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi. Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.
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