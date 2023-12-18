İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0591
  • EURO
    31,7733
  • ALTIN
    1890.16
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Yerinde Dönüşüm'' projesine rekor başvuru

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını bildirdi. Bakan Özhaseki, 'Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir.' dedi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
''Yerinde Dönüşüm'' projesine rekor başvuru
ABONE OL

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların her geçen gün arttığını belirtti.

Vatandaşların ilgisinin "Yerinde Dönüşüm"ün yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz herkese teşekkür ediyorum."

"BAKANLIK DENETİMİNDE VE TOKİ GÜVENCESİNDE"

"Yerinde Dönüşüm" projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Yerinde Dönüşüm" projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetimi ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her safhası 'Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi'nde olan 'Yerinde Dönüşüm' ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz."

  • yerinde dönüşüm
  • konut başvurusu
  • iş yeri başvurusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.