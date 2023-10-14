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''Yerinde Dönüşüm'' yüz yüze anlatılıyor! Deprem bölgesinde ihya ve inşa süreci hız kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'Yerinde Dönüşüm' projesi, deprem bölgesindeki illerde bilgilendirme toplantılarıyla yüz yüze anlatılıyor.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
''Yerinde Dönüşüm'' yüz yüze anlatılıyor! Deprem bölgesinde ihya ve inşa süreci hız kazandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje ile deprem bölgesinin ihya ve inşa süreci hız kazandı.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin, hibe ve kredi miktarlarının artırılmasına ilişkin müjdesinin ardından deprem bölgesindeki illerde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek merak edilen tüm detaylar anlatılıyor.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla ilk bilgilendirme toplantısının dün Hatay'da, bugün ise Adıyaman'da düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılarını Bakanlığın kontrolünde yerinde dönüştürmek isteyenlere kendi binalarını, bir müteahhitlik grubuyla anlaşıp hibe ve krediden yararlanarak yapabileceklerini anlatan yetkililer, toplantıda depremzedelerin 'Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında yönelttiği soruları da cevaplandırdı. Hatay ve Adıyaman'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, önümüzdeki salı günü Malatya'da, çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta, ilerleyen günlerde de depremden etkilenen diğer illerde devam edecek."

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