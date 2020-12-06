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Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanmışlardı! Rusya'dan açıklama geldi

Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanan 2 Rus vatandaşıyla ilgili açıklama yapan Türkiye'deki Rus büyükelçiliği konuyu aydınlatmak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

06 Aralık 2020 Pazar 15:47 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 15:51
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4 Aralık Cuma günü İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

RUSYA: TÜRK MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ

Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanan 2 Rus vatandaşıyla ilgili Rusya açıklamada bulundu. Türkiye'deki Rus büyükelçiliği konuyu aydınlatmak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

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