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Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste hazırlanıyor

Türkiye'de katma değerli yerli üretimin ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 'Öncelikli Ürün Listesi' hazırlanıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde "Öncelikli Ürün Listesi"nin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11'inci Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirleniyor.

Bu kapsamda, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "Kimya", "Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı", "Bilgisayar, Elektronik ve Optik", "Elektrikli Teçhizat", "Makine", "Ulaşım Araçları" sektörlerinde yer alan veya bu 6 sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen ürünler, Resmi Gazete'den ilan edilecek. Bu listelerdeki ürünlerin yerli üretimi desteklenecek.

Listeler, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.

MAKİNE SEKTÖRÜNE İLİŞKİN LİSTE

Tebliğ kapsamında ilk olarak "Makine" sektörüne ilişkin belirlenen "Öncelikli Ürün Listesi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede demir-çelik makaralı zincirler, deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar, hibrit imalat sistemleri, toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri, veri toplama kartları, rulmanlar, vakum pompaları, asansörler-skipli yük kaldırıcıları, kağıt-karton kesme makineleri, kağıt hamuru cihazları, örgü ve dokuma makinelerine ilişkin bazı parçaların da aralarında olduğu çok sayıda ürün yer aldı.

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