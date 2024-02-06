Yeryüzü Doktorları 1 yıldır asrın felaketini yaşayan deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde hissedilen depremlerde milyonlarca kişi olumsuz etkilendi. Afetin hemen ardından acil yardım için harekete geçen Yeryüzü Doktorları, çalışanları ve gönüllü sağlık ekipleriyle ilk gün deprem bölgesine ulaştı. Bölgeye varır varmaz sağlık çadırlarını kurarak acil müdahalede bulunan, ilaç ve malzeme desteği sağlayan dernek, ilk 3 günde 29 kişinin acil ameliyatlarını da gerçekleştirdi. Deprem sahasında başta sağlık olmak üzere acil yardım çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları, çadırda başlayan tüm faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurulan konteyner kentlere taşıyarak 1 senedir devam ettiriyor. Bugüne kadar 1000'den fazla gönüllü ve personeli ile omuz omuza çalışarak 304 bin 158 depremzedeye destek oldu.

Kahramanmaraş'ta on binlerce depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Yeryüzü Doktorları depremin ilk 24 saati olan akut anında merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta On iki Şubat Stadyumunda kurduğu çadır hastanesinde uzman doktorlar, hemşireler ve eczacılardan oluşan ekipler ile sağlık hizmeti vermeye başladı. Bölgedeki eksikleri belirleyerek sürekli olarak ilaç ve sarf malzemesi, gıda, bebek bezi ve battaniye gibi temel ihtiyaçların sevkini gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'taki depremin yıkıcı etkisini azaltmak ve kalıcı hizmetler vermek için çadır hastanelerdeki desteklerini Sakarya Konteyner Kent'e taşıyarak birinci basamak sağlık hizmeti ve psikososyal destek vermeye başladı. Yeryüzü Doktorları konteyner kent içinde açtığı sağlık destek istasyonunda muayene, tedavi, ilaç ve psikososyal destek vererek 78 bin 889 depremzedenin yanında oldu.

En büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da geçen 365 gün

Yeryüzü Doktorları depremden en çok etkilenen ve en ağır yıkımların yaşandığı Hatay'da bir orta okul bahçesinde açtığı sağlık çadırı ile yardım çalışmalarına başladı. Zamana karşı yarışılan Hatay'daki gönüllü doktorlar, ilk üç günde hasarın en az olduğu hastanelerde ortopedi ve sezaryen ameliyatlarını gerçekleştirdi. Çetin hava şartlarına karşın her insani yardım ve sağlık taleplerine destek vermeye çalışan Yeryüzü Doktorları kurduğu çadırlarda psikososyal destek çalışmalarına da akut dönemde başladı. Sağlık hizmetine erişime zorluk çeken ve kırsal kesimde yaşayan depremzedelere de aylarca mobil ekipleriyle sağlık desteğini sürdürdü. Bölgede konteyner kentlerin kurulmasıyla Katar Konteyner Kentine taşınan iki sağlık istasyonundaki gönüllü ekip, tam 1 yıldır bölgede yaşayan tüm afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay özelinde yürütülen birinci basamak sağlık hizmeti, mobil ekip, psikososyal destek ve insani yardım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 66 bin 66 kişiye ulaştı.

Adıyaman'da iki konteyner kentte destek verildi

Yeryüzü Doktorları depremin yıkıcı etkisini hisseden bir diğer il olan Adıyaman'da da ilk günden hem sağlık hizmeti hem de psikososyal destek vermek için gönüllü hekimleri ve çalışanlarıyla bölgeye ulaştı. Yıkımın fazla olması sebebiyle ihtiyacın bulunduğu konteynerlere geçene kadar tüm sağlık ve psikososyal çalışmalarını çadırlarda yürüten gönüllü ekipler, imkanların kısıtlı olmasına rağmen çocuklara film gösterimleri, oyun etkinlikleri gerçekleştirerek depremin travmatize etkisini azaltmak için yoğun çaba sarf etti. Vartana Konteyner Kent'te bulunan psikososyal destek alanında yetişkinlere ve çocuklara yönelik bireysel görüşmeler gerçekleştiren dernek ekibi, Umutkent'te yer alan sağlık destek istasyonuyla da birinci basamak sağlık hizmeti ve ilaç desteğiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 77 bin 626 depremzedemize ulaşan dernek ihtiyaç son bulana kadar bölgedeki varlığını sürdürmeyi planlıyor.

Yeryüzü Doktorları Malatya'da gönüllüsünün adını yaşatıyor

Dernek Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi ve Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsü Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adını, Malatya'da açtığı psikososyal destek istasyonuna verdi. Çocuklara yönelik zeka oyunları, boyama etkinlikleri, film gösterimleri düzenleyerek depremzedelerin yanında olan dernek, ayrıca yetişkinler ve çocuklarla yürüttüğü bireysel görüşme seanslarıyla 83 bin 385 kişiye hizmet sundu.

İhtiyaç son bulana kadar deprem bölgesinde olacaklar

Yaşanan yıkıcı depremde başta sağlık olmak üzere insani yardım faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, 4 ilde hizmete devam eden sağlık istasyonlarındaki gönüllüleri ve İstanbul'daki merkez ekipleri ile birlikte depremin yıl dönümünde depremzedelerle buluştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan acıyı hafifletmek ve depremzedelerin yanında olmak için 4 ilde eş zamanlı gıda kolisi desteğinde bulundu. Ayrıca Hatay'da bölge halkına moral olmak için Ovacık Köyünde ve İzmir Konteyner Kent'te depremzedelerle buluşan Yeryüzü Doktorları, çocuklar için bir şenlik düzenledi. Genç gönüllüleri ve psikologları ile birlikte çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Yeryüzü Doktorları bir yıldır olduğu gibi deprem bölgesinde ihtiyaç son bulana kadar hizmet vermeye devam edecek.