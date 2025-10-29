İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Yeryüzüne sığmayan sevda! Uzaydan görüntülendi

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Yeryüzüne sığmayan sevda! Uzaydan görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağının, Göktürk-1 uydusuyla uzaydan çekilen görselini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk bayrağının Göktürk-1 uydusunun kamerasıyla uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı.

