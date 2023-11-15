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Yeşil Pasaport talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Anadolu Yayıncılar Federasyonu öncülüğünde bir grup gazeteci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yeşil pasaport talebini ilettiler.

15 Kasım 2023 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Yeşil Pasaport talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı. Ukrayna ve Filistin'de yaşanan savaşın gazetecilerin yeşil pasaporta olan ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan " Sayın Cumhurbaşkanım 4 bin civarında meslektaşımız bu pasaportu talep ediyor. Avukatlar yada diğer meslek grupları kadar bir talep yok. Gazetecilik dinamik bir alan sürekli krizler çıkıyor. Savaş çıkıyor. O nedenle hızlı davranmamız gerekiyor. Zaten sayımız çok az bize bu konuda destek olmanızı bekliyoruz "dedi.

Burhan ayrıca farklı konularda ayrışan gazetecilerin mesleki bir ihtiyaç olan Yeşil Pasaport verilmesi konusunda bir arada olduklarını belirterek görüşleri ne olursa olsun her görüşten gazeteci bu konuda bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor" diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile görüştüklerini belirterek bu konuda sizden destek bekliyoruz " dedi.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet İse bu konuda mesleki bir ihtiyaç var. Meslektaşlarımızın yeşil pasaporta ihtiyacı var. Zaten çok az sayıda bir talep olacaktır" diye konuştu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Cumhurbaşkanına ilettiği dosyada 5 yıl basın kartı taşımış gazetecilere bu pasaportun verilmesi teklifi bulunuyor.

Gazetecileri sıcak bir biçimde karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin bu talebini yetkili arkadaşlarla değerlendireceklerini belirtti.

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