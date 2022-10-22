YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, YETZ2022'de konuştu

Çekmeköy'deki Yenidoğu Eğitim Kurumlarında düzenlenen YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (YETZ2022) konuşan Erdoğan, salgın sürecinde eğitimde teknolojinin okullara, sınıflara nüfuzunun sanılandan çok daha hızlı gerçekleştiğini söyledi.

Erdoğan, bu süreçte teknolojiyi iyi kullanan eğitimciler ve akademisyenlerin daha iyi sonuçlar aldığının görüldüğüne de işaret etti.

"Metaverse"e değinen Erdoğan, "Metaverse eğitime ne katacak, ne götürecek, neyi zorlaştıracak bizim için? Benim açımdan tabii ki 21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımızın bu teknolojilerle çok rahat bir şekilde ilişki kurabiliyor olması önemli. Ama her zaman olduğu gibi teknolojiyle kurdukları ilişkilerin, onların karakterine, insanlığına arz ettiği riskleri de bilerek bunları kullanacağız. Çocuklarımızı bu konuda daha uyanık, daha bilinçli hazırlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin kullanıldığı alanlarda öğrenci-öğretmen iletişiminin ve etkileşiminin nasıl korunacağı konusunun üzerinde durulması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben ümit ediyorum ki bugün bütün bu sorgulamaları sağlıklı bir şekilde, çerçeveli bir şekilde ele alırız. Sonuçta hepimiz, burada olanlar bu işin gönüllüsü oldukları için buradalar. Belli güncellemeleri yapmak istedikleri için buradalar. Ama inanıyorum ki bu yolculukta özellikle trend olduğu için bir şeyleri yapanlar değil, ama 'Ben çocuklarıma bu araçları kullanarak nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim, çocuklarımın ilgisini nasıl daha fazla çekebilirim?' diye düşünen eğitimcilerin bu araçları kullanmasından çok daha fazla verim alacağını düşünüyorum."

Bilal Erdoğan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı bir zirve geçirilmesini diledi.

- "SALGIN, EĞİTİM ALANINDA DEĞİŞİM BAŞLATTI"

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da Kovid-19 salgınıyla toplumda büyük bir değişim yaşandığını, bunun en büyük etkilerinden birinin de eğitim alanında görüldüğünü belirtti.

Eğitim sürecinde metaverse konusunun mutlaka ele alınması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Yeni bir tartışma alanı olan metaverse, eğitimin hem felsefesini hem psikolojisini hem sosyolojisini hem de öğretim tasarımlarını dijital boyut ve yetkinliklerle ele almamız gerektiğini ortaya koydu." dedi.

Zirvenin temasının "metaverse ve eğitim" olarak belirlendiğini hatırlatan Oktay, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenler ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, metaverse konusunda uzman isimlerin katılımıyla panel düzenlendi.