Yetim Vakfı'ndan 21 milyonluk kırtasiye kampanyası

Her yıl Türkiye'de ve dünyada milyonlarca öğrenci için çalan eğitim öğretim sezonu ders zili öncesi, aileler hazırlıklara başladı. Ancak savaş, doğal afet ve yoksulluk gibi sebeplerle baba veya annesini kaybetmiş ya da onların sevgi ve ilgisinden mahrum kalmış çocukların eğitim imkânlarından yararlanmaları bu yolda atılacak iyilik adımlarına bağlı. Yıllardır hem yurtiçi hem de yurtdışındaki yetim çocuklara psikososyal destek veren, aynî ve nakdî yardımda bulunan, eğitim, sağlık gibi alanlarda kampanyalar düzenleyen Yetim Vakfı, bu sene de günler öncesinden yeni bir kırtasiye kampanyası başlattı.

21 MİLYONLUK KIRTASİYE YARDIMI

Yetim Vakfı'nın eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye'yle birlikte dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere 22 bin 530 adet eğitim kiti hazırlanıyor. Kit içerisinde çanta, kalemlik, defter takımları (8 adet) kurşunkalem, tükenmez kalem, kırmızı kalem, boya kalemleri, silgi, kalemtraş, cetvel takımı ve matara ile çocukların yaşlarına uygun kitaplar bulunuyor. Hazırlanan eğitim seti ile bir öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Hayır sahiplerinden gelen yardımlarla hazırlanan ve içerisinde çocuklar için sürpriz hediyelerin bulunduğu çantalar, öncelikle konteyner kentlerde yaşamakta olan depremzede çocuklara dağıtılacak. Çocukların yeni eğitim ve öğretim sezonuna heyecan ve sevinçle girmelerine bir nebze katkı sağlamak amacıyla 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ilk dağıtımlar gerçekleştirilecek.

DEPREM BÖLGESİNE 9 BİN OKUL ÇANTASI

Yetim Vakfı, kırtasiye kampanyası kapsamında İstanbul'da bulunan 2 bin çocuğa da kırtasiye setleri dağıtacak. Bununla birlikte Hatay'a 4.100, Adıyaman'a 1.750, Kahramanmaraş'a 700, Malatya'ya 700, Gaziantep'e 700, Kilis'e 500, Ankara'ya 500 olmak üzere toplamda 10.950 adet içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası ulaştırılacak.

2 BİN ÇOCUĞA TABLET DAĞITILACAK

Yetim Vakfı kırtasiye setleriyle birlikte deprem bölgesinde 2 bin çocuğa, eğitimlerine büyük destek sağlayacak tablet ve kulaklıkla birlikte, okullara hoparlör sistemleri de hediye ederek eğitim öğretime katkı sağlayacak. Böylece öğrencilere ve okullara 7 bin 141 parça elektronik eşya teslim edilmiş olacak.

Yetim Vakfı'nın yurtiçi eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 13.5 milyon Türk Lirası değerindeki kırtasiye ve elektronik eşya yardımı çocukların yüzlerinde paha biçilemez bir umuda dönüşecek.

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Diğer yandan iç savaş ateşinden kaçarak Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin yaptırdığı briket evlerde hayat mücadelesi veren Suriyeli yetim çocuklar da unutulmadı. Özellikle Yetim Vakfı'nın götürdüğü yardımlarla himayesine aldığı Suriye'nin Azez bölgesinde 1.310, İdlib bölgesinde ise 3.690 olmak üzere toplam 5.000 çocuğa eğitim desteği verilecek. Bu çerçevede İhtimlat-1, İhtimlat-2, Kefra ve Tilalin yetim aile yerleşkelerine 1.310, Kefra Lusin Kampına 420, Marmara Okulu'na 870, İstanbul sitesine 350 adet kırtasiye seti dağıtımı planlanmaktadır. Ayrıca Selamet 500, Binniş 350, Ariha 200, İdlib merkez 500 ve Marat Mısrin'e de 500 adet kırtasiye seti dağıtımı planlanmaktadır. Suriye'deki dağıtımın maddî karşılığı ise 2.5 milyon Türk Lirası değerindedir.

YARDIMLAR KITALARI AŞACAK

Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra 19 ülkede daha yetim çocuklara 6 bin 580 adet kırtasiye paketi dağıtılacak. Kırtasiye kampanyası sayesinde Afganistan'da 500, Arakan mülteci kamplarında 500, Arnavutluk'ta 200, Azerbaycan 80, Bangladeş 300, Bosna 250, Burkina Faso 250, Çad 250, Filistin 500, Irak 250, İran 250, Lübnan 500, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları) 500, Kuzey Makedonya 200, Mali 250, Somali 250, Sri Lanka 300, Togo 250, Tunus 250, Yemen 500 adet olmak üzere toplamda 6 bin 580 adet, içerisi kırtasiye malzemeleriyle dolu okul çantaları ulaştırılacak. Böylece Yetim Vakfı'nın söz konusu yurt dışı eğitim faaliyetleri kapsamında Suriye ile birlikte toplam 7 milyon 112 bin liralık kırtasiye yardımı, dünyadaki yetim çocukların yüzüne tebessüm konduracak.

SİZ DE DESTEK OLUN

Yetim Vakfı'nın "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla başlattığı kırtasiye kampanyasına destek vermek isteyen herkes www.yetimvakfi.org.tr resmî internet sitesini ziyaret ederek online bağış sayfası üzerinden 500 TL'lik katkıda bulunabiliyor. Ayrıca "EĞİTİM" yazıp 9868'e göndermek suretiyle 10 TL, "EĞİTİM" yazıp 8868'e göndererek 70 TL bağış yapmak da mümkün.