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Yıl sonuna kadar 30 bin konut! Bakanlıkta hummalı çalışma sürüyor

Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız' dedi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Yıl sonuna kadar 30 bin konut! Bakanlıkta hummalı çalışma sürüyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesindeki illerde, şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırılırken, köyler de yeniden inşa ediliyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin ise hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun."

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