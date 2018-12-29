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Yılbaşı öncesi polisten huzur denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven-Huzur uygulaması' kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.

  • DHA
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"Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı.

Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. 

Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı. Saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

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