Yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 4 ton kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesinde kaçak içki imalathanesi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 121 dolu içki şişesi ile bin 819 litre açık içki olmak üzere, toplam 3 bin 897 litre kaçak içki, 9 boş içki şişesi, 20 bin 600 etiket ve 3 bin 180 içki şişesi kapağı ile bir şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.