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Yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 4 ton kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kaçak içki ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesinde kaçak içki imalathanesi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 121 dolu içki şişesi ile bin 819 litre açık içki olmak üzere, toplam 3 bin 897 litre kaçak içki, 9 boş içki şişesi, 20 bin 600 etiket ve 3 bin 180 içki şişesi kapağı ile bir şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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