Yıldırım: Göçük altındaki 4 vatandaşımızla temas kuruldu

Binali Yıldırım, Kartal'da çöken bina ile ilgili olay yerinde yaptığı açıklamada göçük altındaki 4 kişi ile temas kurulduğunu söyledi.

Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda." ifadelerine yer verdi.