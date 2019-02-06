Yıldırım: Göçük altındaki 4 vatandaşımızla temas kuruldu
Binali Yıldırım, Kartal'da çöken bina ile ilgili olay yerinde açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, Kartal'da çöken bina ile ilgili olay yerinde yaptığı açıklamada göçük altındaki 4 kişi ile temas kurulduğunu söyledi.
Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda." ifadelerine yer verdi.
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