'Yıldız Avcısı Heykeli' ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda Kilikya dönemine ait olan 'Yıldız Avcısı Heykeli' ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
- Muammer Başkan/TürkMedya
Ele geçirilen eserin bir benzeri ABD'de 14.5 milyon dolara satılmıştı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesinde bir araca yaptığı operasyonda ele geçirilen ve Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen ''Yıldız Avcısı Heykeli'nin gerçek olup olmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak.
Gözaltına alınan A.A. ve A.D. isimli şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Değeri 14.5 milyon dolar
Öte yandan, 2017'de, Anadolu'dan yasa dışı yollarla kaçırılan 'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Kalkolitik Çağ'a (Bakır Çağı) ait bir kadın heykelinin, Christie's'in Müzayede Evi'nin New York'taki merkezinde açık artırmada 14.5 milyon dolara satılmıştı.
Yine aralarında 2 Yıldız Avcısı heykelinin de olduğu Anadolu'ya ait antik eserlerin bir sanat galerisinin standında satışa sunulduğu fark edilmişti.
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