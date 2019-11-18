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Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter hastalığı neydi?

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter hastalığı neydi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 37 yıl sahne hocalığı yapmış Yıldız Kenter 2 kez evlilik yaptı. Yıldız Kenter, 1951 yılında Nesrin Sipahi’nin kardeşi Nihat Akçan’la evlendi. Yıldız Kenter’in ilk evliliğinden 29 Mart 1952 tarihinde Leyla adında bir kızı oldu. Yıldız Kenter ikinci evliliğini ise 1965 yılında Tiyatrocu Şükran Güngör ile yaptı. Yıldız Kenter'in hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirisiz. İşte tüm detaylar..

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Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter hastalığı neydi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekidle araştırılıyor. Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız’dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter’dir. Yıldız Kenter'in hayatı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
YILDIZ KENTER HASTALIĞI NEYDİ? 
Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.  Usta Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.
 

 
YILDIZ KENTER KİMDİR? 
Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız’dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter’dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na hoca olarak atandı.
 
1959’da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

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