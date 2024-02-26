Yıldız, uluslararası basına hitap etti: Türkiye bu tür krizlerde çok büyük tecrübe sahibi

Yıldız, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına yaptığı sunumun ardından uluslararası basına hitap etti.

Yıldız, "Bugün ülkem Türkiye adına sözlü beyanda bulundum. Beyanımızda esas olarak işgalin hukuka aykırılığına odaklandım. İsrail'in bu işgali uzatma yönündeki kötü niyetine ve İsrail'in statükoyu, Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimine, Gazze'de ateşkesin önemine ve insani yardımların engelsiz akışına odaklandım." dedi.

"(UAD'nin) Danışma görüşü bizim ve uluslararası toplum için önemlidir" diyen Yıldız, Türkiye'nin, bölgenin bir parçası, önemli bir unsuru ve Filistin için tarihi sorumlulukları olan ülke olarak bugün Divan karşısına çıktığını belirtti.

- MESELENİN ÖZÜ İŞGAL



Divan'ın vereceği danışma görüşüyle, uluslararası topluma, Filistin'deki meselenin özünün işgal olduğunu hatırlatacağını umduğunu anlatan Yıldız, "İşgal, karşılıklı müzakerelerle sona erdirilmeli ve kalıcı bir çözüme ulaşılmalıdır. 7 Ekim'den önce bile işgal altındaki Filistin topraklarında durum o kadar kötüydü ki herkes bunun her an değişebileceğini düşünüyordu. Ne yazık ki bu oldu. Bu nedenle sorumluluk İsrail'in omuzlarındadır." diye konuştu.

Yıldız, "Umarız uluslararası toplumun yeni girişimleri ve yeni baskıları bazı sonuçlar verir ve ateşkes müzakerelerinin bugünlerde olumlu bir sonuca ulaşmasını ve Gazze'yi yeniden inşa etme ve kalıcı bir barışa ve anlaşmazlıkların giderilmesine ulaşma fırsatına sahip olmayı gerçekten umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, uluslararası hukukun meşruiyeti açısından verilecek danışma görüşünün çok önemli olduğunu ifade etti.

- TÜRKİYE BU TÜR KRİZLERDE ÇOK BÜYÜK TECRÜBE SAHİBİ



Türkiye'nin, Filistin meselesi başta olmak üzere bu tür krizlerde çok büyük tecrübesinin bulunduğunu ve pozisyonunun Güney Afrika veya diğer ülkelerden farklı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Biz, komşu olmasak bile, Mısır ve Ürdün gibi bölgesel bir aktörüz. Bu yüzden tavrımızı buna göre ayarlıyoruz." dedi.

Yıldız, Divan'da açılan soykırım davasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, savaşın müzakereler yoluyla barışçıl şekilde sonlanması ihtiyacını vurguladı.

- KUDÜS'ÜN ÖNEMİ



İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü ısrarla değiştirmeye çalıştığını anlatan Yıldız, "Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu, dünyadaki tüm Müslümanların ve Hristiyanların duygularını tahrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, İsrailli yetkililerin Kudüs'ün statüsüne yönelik ihlallerinin devam etmesi durumunda, tüm bölgenin felakete sürükleneceği uyarısında bulundu.