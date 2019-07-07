ÜÇ KİŞİYE MEZAR OLDU

Geçtiğimiz yıllarda biriken çöplüklerin içinde bulunan futbol toplarını almak isteyen 2 çoçuk ve bir vatandaş derede atıkların arasında hayatını kaybetmişti. Şehrin birçok noktasından kanal üzerinde gelen çöpler mahalledeki alanda toplanmaya devam ediyor. Sıcaklarının artmasıyla atıklar pis kokuya da neden olurken, aradan geçen yıllara rağmen derenin bir türlü temizlenmemesi Tepecik ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesi sakinlerini isyan ettirdi.

HİÇBİR ADIM ATILMADI

Daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yeşiltepe muhtarlığına gönderilen yazıda, çöplerin toplanmasının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğu bildirilmişti. Ancak belediye ekipleri sorunun giderilmesi için şu ana kadar hiçbir adım atmadı. Pisliğin başka mahallelerden geldiğini ve daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesini istemedikleri belirten muhtar Meryem Açıkgöz, “Ben bu derede eskiden balık tutup yüzüyordum, şimdi evlerde farelerden geçilmiyor. Artık çözüm istiyoruz” dedi.

KOKUDAN DURULMUYOR

Güneş'in haberine göre, mahalle sakinlerinden Sezai Kıraç ise, kurumların sorumluluğu birbirine attığını ifade ederek “Sabahtan akşama kadar çocukları dereden uzak tutmaya çalışıyorum. Burada ki çöplerin altından su geçtiğini çocuk bilmiyor. Kokudan durulmuyor. Kim temizleyecekse temizlesin. Mahalleliler olarak bir can kaybı daha yaşamak istemiyoruz” şeklinde konuştu.