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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Refah'a saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısıyla, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

AA7 Mayıs 2024 Salı 12:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Refah'a saldırısına tepki
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz."

  • Cevdet Yılmaz
  • Refah
  • saldırı

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