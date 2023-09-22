İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın-yayın kuruluşlarını hedef göstererek büyük bir çarpıtmaya imza attı. Türkiye'nin 100. yılı için özel bir sayı hazırlayan Fransız dergisi Le Monde, 100 sayfalık bir dergi yayımladı. Türkiye'nin Osmanlı sürecinden de bahseden derginin 39. sayfasında ise Le Monde, İstanbul'un bitmek bilmez ulaşım çilesini ele alan bir görsel kullandı.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN İETT REZALETİNİ ÇARPITTI

Görselde Le Monde'nin bozulan İETT otobüslerinden bahsederek Türkiye'yi kötü göstermeye çalıştığı açıkça ortaya çıktı. Nitekim İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li İBB yönetimi otobüslere bakım işlemleri için gerekli önemi vermemesi nedeniyle sık sık eleştirilirken her geçen gün yolda kalan otobüs haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşulan İBB'nin başarısızlıklarının yankısı ülke sınırlarını aştı. Arızalanan, yolda kalan, kazalara karışan, denize düşen ve alevlere teslim olan otobüsler Fransız basınında alay konusu oldu. Halbuki göreve yeni geldiği zamanlarda "ulaşım sorunu"nu çözmeyi vadeden Ekrem İmamoğlu, Fransız Marianne dergisine bile röportaj vermişti.

Derginin 39. sayfasında ayrıca NATO ve Türkiye ilişkileri de ele alındı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise görselde Türkiye'nin kötü gösterilmediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Fransız basınında böyle bir haber çıkmadı iddiasında bulunan Ongun, yazıdan bağımsız olarak Türkiye'nin güncel konularının anlatıldığı fotoğraf ve karikatürleri görmezden geldi. Türkiye'ye özel bir sayı çıkartan ve ülkemizi sembolize eden fotoğraf ve karikatürlere yer veren derginin 39. Sayfasında, vatandaşların bozulan İETT otobüslerini iterken görüntüleri defalarca medyaya yansıyan bir görsel karikatürize edilerek yayımlandı. Türkiye'yi, vatandaşların otobüsleri ittiği bir ülke olarak anılmasındaki sorumluluklarını görmezden gelen Ongun'un tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, büyük bir algı operasyonuna girişse de başarılı olamadı. Ongun'un sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Le Monde'da yayınlanan makale NATO-Türkiye ilişkisi üzerine. Yazıda değil İETT, İstanbul kelimesi dahi geçmiyor." ifadelerini kullansa da, derginin 39. sayfasında yer alan görseli ısrarla görmezden geldi. Nitekim bu Ongun'un ilk skandalı değil. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Altunizade metro istasyonunda İBB'ye ait çalışmayan merdivenleri görüntüleyerek gerçekleri anlattı.

HALKI YANILTMAYA ÇALIŞTI

Önceki gün bütün haber sitelerinde, 'İETT'nin ulaşım çilesi' başlıklarıyla haber yapılan bir konuyu SABAH'ın sayfalarına taşımasını hazmedemeyen ve bir medya grubunu hedef gösteren bir algı operasyonuna imza atan İBB Sözcüsü Murat Ongun fena çuvalladı. Fransa'nın en önemli yayın organlarından Le Monde, Türkiye'yi incelediği sayısında, sıklıkla bozulan İETT otobüslerinin halini anlatan bir karikatür yayımladı. Karikatürde örnekleri daha önce defalarca medyaya yansıyan, vatandaşların bozulan İETT araçlarını arkadan ittirmesi anlatıldı.

YAZIYI BAHANE ETTİ FOTOĞRAFI GÖRMEZDEN GELDİ

Ongun bütün bu gerçekleri görmezden gelerek, bir tweet paylaştı ve halkı yanıltmaya çalıştı. Ongun, Le Monde dergisinde İstanbul'daki ulaşım problemini anlatan görseli görmezden gelerek, makalede İETT ve İstanbul kelimeleri geçmiyor algısına sığındı.

İÇERİKTEN BAĞIMSIZ OLARAK FOTOĞRAFLAR YER ALIYOR

Oysa Türkiye'nin analiz edildiği özel sayının 38. Sayfasında, söz konusu fotoğraf yer alıyor. Derginin her sayfasında, Türkiye'nin güncel siyasetini anlatan fotoğraflar, yazıdan bağımsız olarak sayfalarda karikatür olarak yer buluyor.