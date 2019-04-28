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Yine Küçükçekmece: Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı.

  • DHA
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Küçükçekmece'de lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç.'nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi yada kişiler F.Ç.'nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
 
Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
 
"KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM"
 
Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler  kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi.
 
"EŞİM PEŞİNDEN GİTMESEYDİ KIZIMI KAÇIRMIŞ OLABİLİRLERDİ"
 
Baba Ayhan Ç. da "9 yaşındaki kızım dışarıda abisi ile oynuyor. O sırada lüks bir araba geliyor. Lüks arabadaki genç kızımın iki elinden tutarak kaçırmaya çalışıyor. Sürüklüyorlar baya bir. Kızım çığlık atıyor. Bağırdıktan sonra eşim ve oğlum peşlerinden koşuyor. Kızımı boğuşunca alamadı, bu sefer yere düşüyorlar. Sonra elindeki telefonu alarak kaçıyor. Olaya gasp süsü vermeye çalışıyor. Kızımın elinde morluklar var. Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi. 
 
"İKİ BİLEĞİMDEN TUTARAK BENİ ARABAYA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"
 
Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler" dedi.
 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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