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YKS 2019 son dakika cevap kağıtları, aday cevapları yayınlandı! YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı mı?

ÖSYM’den yapılan son dakika duyurusuna göre YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları yayınlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır. Adaylar, internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü görebilecekler. İşte YSK cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

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YKS 2019 son dakika cevap kağıtları, aday cevapları yayınlandı! YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan son dakika duyurusuna göre YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları yayınlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır. 10 gün süreyle kurumun resmi internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak sınavda kullanılan cevap kağıdı görüntüsü görülebilir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. İşte YSK cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

 

YKS 2019 CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖYSM'DEN SON DAKİKA YSK 2019 CEVAP KAĞTLARI DUYURUSU

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceliyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
 
YKS CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
 
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
 

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