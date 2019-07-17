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YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

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