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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:39 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:07
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

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