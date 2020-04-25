İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Yok artık' dedirten olay! CHP'nin 23 Nisan'da astığı pankart şoke etti
Güncel

'Yok artık' dedirten olay! CHP'nin 23 Nisan'da astığı pankart şoke etti

CHP Palandöken İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda binasına astığı afişle 23 Nisan'ı değil, Erzurumluların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Asılan pankart bölge halkının tepkisine neden oldu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 08:52 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:53
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümünde 23 Nisan’ı evlerinden coşkuyla kutlarken CHP Erzurum Palandöken İlçe Başkanlığı binasına asılan pankart kafa karıştırdı. 

İlçe başkanlığı binasına “Cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanı. Tüm dadaşların Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” yazılı pankart asıldı. 

Pankartı görenler CHP’li yöneticileri ciddiyetsizlikle suçladı. Vatandaşlar “Bu olay ulusal bayramlara verilen önemi gösteriyor. Kabul edilemez bir hata” dediler. (Akşam)

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılına özel videolu paylaşım

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.