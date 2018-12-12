Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yol çalışması sırasında tarihi kuyu bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde yol çalışmasında bulunan tarihi kuyu jandarma ve müze yetkililerini harekete geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Tire-Belevi yolu Çayırlı köyü yakınlarında şarampol temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, yol kenarındaki otları temizlerken yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti. Tarihi bir obje olabileceğini düşünen işçilerin taşın etrafını temizlemelerinin ardından ortaya yaklaşık 20 metre derinliğinde bir kuyu çıktı. Karayolları işçileri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
 
Bir süre sonra müze yetkilileri de kuyunun bulunduğu noktaya geldi. Kuyunun fotoğraflarını çeken ve inceleme yapan müze yetkilileri, yarın daha detaylı inceleme yapacaklarını çıkan eserin en az 100 yıl ve daha öncesine ait olabileceğini kaydetti. Jandarma kuyunun etrafına emniyet şeridi çekti ve kuyuyu korumaya aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA