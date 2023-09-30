İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde U dönüşü yapan yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaza, Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu üzeri Karayolları Çorlu Bakım İşletme Şefliği karşısında meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Kemal T. idaresindeki kamyon, yol ayrımında U dönüşü yapan Ahmet Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan S.P., R.O., Ü.K., M.K., S.K. ve 1 yabancı uyruklu kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon şoförü Kemal T., minibüsün yol ayrımında dönüş yaptığı esnada kornaya basmasına rağmen kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.