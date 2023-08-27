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Yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta hasarlı kaza sonrası duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 07:09 - Güncelleme:
Yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Anadolu Ulaşım firmasına ait Ü.K. (45) yönetimindeki 68 AAS 600 plakalı yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki 64 BR 090 plakalı otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.

Aynı istikamette seyreden Osman Karademir (45) yönetimindeki 64 ACP 110 plakalı otomobil, kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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