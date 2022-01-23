Yolda kalan sürücülerin imdadına belediye ekipleri yetişti

AA 23 Ocak 2022 Pazar 01:29 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 01:29

İlçede gece geç saatlere kadar devam eden yağış yüzünden kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.



Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve zabıta görevlileri, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunu kullananlara ve yol güvenliğini sağlayan trafik ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Yurdun yoğun kar yağışının etkisi altında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çöl, Sandıklı'nın da bundan nasibini aldığını belirtti.

Vatandaşların içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduklarını dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Yoğun bir kar yağışı var. Birkaç noktada karla ilgili sıkıntılar var. Valilik, emniyet, jandarma, Özel İdare ve Karayolları canla başla çalışıyor. Rabbim inşallah kaza bela vermesin. Yolda mahsur kalan vatandaşların ulaşması durumunda konaklama noktasında Hüdai Kaplıcaları vatandaşların emrindedir. Vatandaşlar, mağdur olmamaları için yolda kaldıkları durumda buralarda konaklayabilir."

Trafik ekiplerince, tırlara yolda tehlike arz etmemesi amacıyla geçiş izni verilmiyor.



Antalya'dan meyve ve sebze taşıdıklarını ifade eden tır sürücüleri, ürünlerin bozulma tehlikesinin olduğunu söyledi.

