Yorganların arasına saklanan firari yakalandı

Bolu'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yorganların arasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü Sinan K'nin (27) Bolu'da bulunduğunu belirledi.
"Kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" gibi suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı evi belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, firari hükümlü evde yorganların arasında saklanmış halde yakalandı.
Sinan K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.