Yörüngedeki 700 bin uzay çöpü uyduları tehdit ediyor
Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya yörüngesinde yaklaşık 700 bin uzay çöpü bulunuyor ve bu çöpler operasyonel uyduları tehdit ediyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Federal Uzay Ajansı Stratejik İdaresi Bölümü Başkanı Yuri Makarov, “Dünya yörüngesinde yaklaşık 700 bin uzay çöpü bulunuyor ve bunlar modern yörüngesel uzay araçları ile operasyonel uydular için tehdit oluşturuyor." dedi.
Uzay çöpü nedir?
Uzay çöpü, dünya yörüngesinde bulunan ve kullanımda olmayan her türlü araç ya da uzay enkazı olarak adlandırılır. Ayrıca atmosferde bulunan küçük meteor parçaları ve uzay araçlarından kopan mikroskobik boya parçaları bile uzay çöpü olarak sayılmaktadır.
Makarov, son yıllarda uzay aktivitesinde yaşanan büyük artışın (uydu gönderme, roket fırlatma gibi) uzay çöplerine de yansıdığını ve bu durumun son yıllarda daha da kötüleştiğini söyledi.
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