İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4509
  • 6,2096
  • 225.816
  • 93.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yörüngedeki 700 bin uzay çöpü uyduları tehdit ediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya yörüngesinde yaklaşık 700 bin uzay çöpü bulunuyor ve bu çöpler operasyonel uyduları tehdit ediyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federal Uzay Ajansı Stratejik İdaresi Bölümü Başkanı Yuri Makarov, “Dünya yörüngesinde yaklaşık 700 bin uzay çöpü bulunuyor ve bunlar modern yörüngesel uzay araçları ile operasyonel uydular için tehdit oluşturuyor." dedi.

Uzay çöpü nedir?

Uzay çöpü, dünya yörüngesinde bulunan ve kullanımda olmayan her türlü araç ya da uzay enkazı olarak adlandırılır. Ayrıca atmosferde bulunan küçük meteor parçaları ve uzay araçlarından kopan mikroskobik boya parçaları bile uzay çöpü olarak sayılmaktadır.

Makarov, son yıllarda uzay aktivitesinde yaşanan büyük artışın (uydu gönderme, roket fırlatma gibi) uzay çöplerine de yansıdığını ve bu durumun son yıllarda daha da kötüleştiğini söyledi.

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Rusya duyurdu: Uydular için tehdit oluşturuyor

Rusya duyurdu: Uydular için tehdit oluşturuyor

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA