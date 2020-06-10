AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:30

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Derbent köyü Çıraderesi Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede yapılan kontrollerde, Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, buradaki karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ve Boğazlıyan ilçesinde 2 apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinasının da kaldırıldığı aktarıldı.